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Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

02.06.26 14:01 Uhr
Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu | finanzen.net

Bewegung bei BMW: So änderte eine Führungskraft ihr Portfolio.

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BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Am 01.06.2026 wurde die Transaktion bekannt. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW ist derzeit am Markt 44,91 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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