Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Managers’ Transaction

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt BMW ins Blickfeld.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 01.06.2026 ein. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. Insgesamt ist BMW aktuell 42,18 Mrd. Euro wert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Bereits am 29.05.2026 hatte Nedeljkovic, Dr. Milan eine Transaktion getätigt.Am 29.05.2026 führte Nedeljkovic, Dr. Milan zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net