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Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

13.06.26 12:01 Uhr
Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu | finanzen.net

So entwickelte sich die BMW-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

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Am 29.05.2026 konnte bei BMW eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. 5.215 BMW-Aktien für jeweils 76,16 EUR erwarb am 29.05.2026 Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Insgesamt ist BMW aktuell 40,65 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

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