Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Öffentliche Bekanntgabe

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 01.06.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, agierte mit Blick auf den BMW-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 29.05.2026 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. Der Börsenwert von BMW beläuft sich unterdessen auf 40,65 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net