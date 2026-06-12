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Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

15.06.26 16:01 Uhr
Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu | finanzen.net

Managers’ Transactions brachten jüngst die BMW-Aktie in Bewegung.

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BMW AG
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BMW meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 29.05.2026. Am 01.06.2026 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. BMW wird derzeit am Markt mit 40,65 Mrd. Euro bewertet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 550.683.072.

Nedeljkovic, Dr. Milan hatte bereits am 29.05.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Nedeljkovic, Dr. Milan erhöhte sein Engagement um 5.215 BMW-Papiere zu jeweils 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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