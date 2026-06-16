Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu
Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.
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Am 29.05.2026 wurden bei BMW Managers’ Transactions erfasst. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.
Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im Handelsverlauf wurden 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Die Marktkapitalisierung von BMW beläuft sich aktuell auf 37,49 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 550.683.072 Aktien beziffert.
Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.
Redaktion finanzen.net
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