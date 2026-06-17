Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Depot umstrukturiert

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 37,37 Mrd. Euro wert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net