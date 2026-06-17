DAX25.027 +0,4%Est506.323 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9700 -2,0%Nas26.368 +1,3%Bitcoin54.595 -2,5%Euro1,1467 -0,3%Öl77,59 -1,4%Gold4.225 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX letztlich höher - über 25.000 Punkten -- Apple-CEO erwartet Preiserhöhungen -- SAP, Oracle, Microsoft, SpaceX, Nebius, Amazon, TUI, Lufthansa, VW im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience Infineon-Aktie springt an: Konzern erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Depot umstrukturiert

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

18.06.26 18:01 Uhr
Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu | finanzen.net

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei BMW.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
59,90 EUR -2,10 EUR -3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 01.06.2026. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 29.05.2026 BMW-Papiere gekauft. Für je 76,16 EUR wurden 5.215 BMW-Papiere erstanden. Das Papier von BMW gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 2.285 BMW-Aktien. Insgesamt ist BMW aktuell 37,37 Mrd. Euro wert. 550.683.072 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09:51BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
17.06.2026BMW KaufenDZ BANK
17.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:51BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
17.06.2026BMW KaufenDZ BANK
17.06.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2026BMW NeutralUBS AG
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2026BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen