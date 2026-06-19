Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Wertpapiergeschäft

Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der BMW-Aktie für Bewegung.

Bei BMW kam es am 29.05.2026 zu einem Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 01.06.2026 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, kaufte am 29.05.2026 BMW-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.215 Aktien zum Preis von jeweils 76,16 EUR den Besitzer. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 2.285 BMW-Aktien umgesetzt. Der BMW-Wert wird an der Börse aktuell auf 36,42 Mrd. Euro beziffert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Zu jeweils 76,16 EUR kaufte Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Anteile.

Redaktion finanzen.net