Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Anpassung im Portfolio

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Das Eigengeschäft wurde am 01.06.2026 öffentlich gemacht. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 29.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin in der FSE-Sitzung um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR ab. Insgesamt wurden 2.285 BMW-Aktien gehandelt. BMW verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,59 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Bei einem Kurs von 76,16 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 5.215 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net