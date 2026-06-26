Investition vergrößert: Führungskraft greift bei BMW-Anteilen zu

Transaktions-Meldung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. BMW meldete die Managers’ Transaction am 01.06.2026. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die BMW-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. Insgesamt ist BMW aktuell 35,56 Mrd. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 550.683.072 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden Transaktionen von Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 verzeichnet. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net