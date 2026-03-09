DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,76 +3,3%Gold5.177 +0,6%
Transaktion im Blick

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Douglas-Anteilen zu

10.03.26 08:01 Uhr
Managers’ Transactions: So reagierte die Douglas-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
10,58 EUR 0,26 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Douglas meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 03.03.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 09.03.2026 ein. 10.003 Douglas-Papiere zu jeweils 10,99 EUR erwarb am 03.03.2026 Lobelia Lux S.à r.l., in enger Beziehung. Die Aktionäre schickten das Papier von Douglas nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,10 Prozent auf 10,82 EUR.

Die Douglas-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 3,20 Prozent im Plus bei 10,32 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 1.220 Douglas-Aktien. Douglas ist derzeit am Markt 1,11 Mrd. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 107.692.312 Aktien beziffert.

Zuvor meldete Douglas, dass Lobelia Lux S.à r.l. am 02.03.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 10.003 Papiere zu jeweils 11,23 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

