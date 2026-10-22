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MT-Meldung

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei EnviTec Biogas-Anteilen zu

Bei EnviTec Biogas wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EnviTec Biogas AG
17.35 EUR 0.50 EUR 2.97 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 21.10.2026 bei EnviTec Biogas verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 21.10.2026 ein. 78 EnviTec Biogas-Papiere zu jeweils 17,37 EUR erwarb am 21.10.2026 2. vLB GmbH & Co. KG, in enger Beziehung. Die EnviTec Biogas-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 16,85 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der EnviTec Biogas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei EUR. EnviTec Biogas erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 254,68 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 14.850.000 Aktien.

Davor tätigte 2. vLB GmbH & Co. KG am 20.10.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 10.202 Aktien zu jeweils 17,11 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.05.13 Envitec Biogas halten Warburg Research
03.12.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
13.09.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG
20.06.12 Envitec Biogas kaufen Öko Invest
04.06.12 Envitec Biogas buy Close Brothers Seydler Research AG

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