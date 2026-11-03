Investition vergrößert: Führungskraft greift bei EnviTec Biogas-Anteilen zu

Gemeldetes Eigengeschäft

03.11.26 16:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei EnviTec Biogas.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 22.10.2026 bei EnviTec Biogas verzeichnet. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 02.11.2026. Von in enger Beziehung 2. vLB GmbH & Co. KG wurden am 22.10.2026 EnviTec Biogas-Papiere gekauft. Für je 17,14 EUR wurden 1.524 EnviTec Biogas-Papiere erstanden. Die EnviTec Biogas-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,35 EUR.

Bei der EnviTec Biogas-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 16,60 EUR. Die Marktkapitalisierung von EnviTec Biogas beläuft sich aktuell auf 252,45 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 14.850.000 Aktien.

Zuvor wurden Transaktionen von 2. vLB GmbH & Co. KG am 21.10.2026 verzeichnet. 2. vLB GmbH & Co. KG fügte 78 Anteile zu jeweils 17,37 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion Finanzen.net