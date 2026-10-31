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Transaktion im Blick

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu

Knorr-Bremse rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
90.65 EUR 1.00 EUR 1.12 %
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Am 30.10.2026 konnte bei Knorr-Bremse eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Das Eigengeschäft wurde am 30.10.2026 öffentlich gemacht. 600 Knorr-Bremse-Papiere zu jeweils 88,10 EUR erwarb am 30.10.2026 Llistosella, Marc, Vorstand. Die Knorr-Bremse-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das Knorr-Bremse-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um Prozent auf EUR. Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse beziffert sich unterdessen auf 14,48 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 161.200.000 Papiere.

Bevor Weber, Frank Markus für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 30.10.2026 das letzte Eigengeschäft durchgeführt. Damals erstand Vorstand, Weber, Frank Markus, 554 Aktien zu jeweils einem Preis von 88,70 EUR.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

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