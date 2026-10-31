DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.005 +0,2%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktien wechseln den Besitzer

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu

Anleger sollten Knorr-Bremse nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
90.65 EUR 1.00 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2026 wurden bei Knorr-Bremse Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 30.10.2026 ein. Sein Engagement in Knorr-Bremse hat Lange, Dr. Nicolas, Vorstand, am 30.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 556 Aktien zu je 89,87 EUR. Die Knorr-Bremse-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Die Knorr-Bremse-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 161.200.000 Aktien im Streubesitz.

Am 30.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 88,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News

Werbung

Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
29.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.