Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu
Anleger sollten Knorr-Bremse nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
Am 30.10.2026 wurden bei Knorr-Bremse Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 30.10.2026 ein. Sein Engagement in Knorr-Bremse hat Lange, Dr. Nicolas, Vorstand, am 30.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 556 Aktien zu je 89,87 EUR. Die Knorr-Bremse-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.
Die Knorr-Bremse-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 161.200.000 Aktien im Streubesitz.
Am 30.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 88,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News
Knorr-Bremse Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|29.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.