Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Knorr-Bremse-Anteilen zu

Aktien wechseln den Besitzer

31.10.26 08:01 Uhr

Anleger sollten Knorr-Bremse nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Am 30.10.2026 wurden bei Knorr-Bremse Managers’ Transactions erfasst. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 30.10.2026 ein. Sein Engagement in Knorr-Bremse hat Lange, Dr. Nicolas, Vorstand, am 30.10.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 556 Aktien zu je 89,87 EUR. Die Knorr-Bremse-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,60 Prozent auf 90,65 EUR.

Die Knorr-Bremse-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann Prozent auf EUR. Der Börsenwert von Knorr-Bremse beläuft sich aktuell auf 14,48 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 161.200.000 Aktien im Streubesitz.

Am 30.10.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Einen Zukauf von 600 Papiere für jeweils 88,10 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion Finanzen.net