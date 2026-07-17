Investition vergrößert: Führungskraft greift bei Muehl Product Service-Anteilen zu
So entwickelte sich die Muehl Product Service-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.
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Am 15.07.2026 konnte bei Muehl Product Service eine Transaktion einer Führungskraft ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 17.07.2026 publik gemacht. in enger Beziehung LUBANCO PTE. LTD. kaufte am 15.07.2026 Muehl Product Service-Aktien. 886 Muehl Product Service-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 5,00 EUR erworben. Im Endeffekt sprang die Muehl Product Service-Aktie im FSE-Handel an und legte um 8,80 Prozent auf 5,20 EUR zu.
Bei der Muehl Product Service-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 5,15 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 340 Muehl Product Service-Aktien den Besitzer. Die Muehl Product Service-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 170,63 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 33.132.100 Aktien.
LUBANCO PTE. LTD. tätigte zuvor am 14.07.2026 ein Eigengeschäft. LUBANCO PTE. LTD. erhöhte sein Engagement um 703 Muehl Product Service-Papiere zu jeweils 5,76 EUR.
Redaktion finanzen.net
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