Führungskraft-Portfolio

Investition vergrößert: Führungskraft greift bei ProCredit-Anteilen zu

18.02.26 14:01 Uhr
Investition vergrößert: Führungskraft greift bei ProCredit-Anteilen zu | finanzen.net

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei ProCredit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,36 EUR 0,02 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 10.02.2026 wurden bei ProCredit Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.02.2026 bekannt gemacht. Dagrosa, Christian, Vorstand bei ProCredit, hat am 10.02.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 407 Aktien zu je 8,69 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,48 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die ProCredit-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 8,40 EUR. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 490,04 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

Die letzte Transaktion einer Führungskraft bei ProCredit ergab sich am 10.02.2026. Einen Zukauf von 412 Papiere für jeweils 8,69 EUR tätigte zu diesem Zeitpunkt Vorstand.

Redaktion finanzen.net

