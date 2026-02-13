Investition vergrößert: Führungskraft greift bei ProCredit-Anteilen zu

Führungskraft-Portfolio

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei ProCredit.

Am 10.02.2026 wurden bei ProCredit Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.02.2026 bekannt gemacht. Dagrosa, Christian, Vorstand bei ProCredit, hat am 10.02.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 407 Aktien zu je 8,69 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,48 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die ProCredit-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 8,40 EUR. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 490,04 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 58.898.500.

