Investition vergrößert: Führungskraft greift bei ProCredit-Anteilen zu

Anpassung im Portfolio

18.08.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die ProCredit-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Am 13.08.2026 tätigte bei ProCredit eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Am 17.08.2026 wurde der Handel mit ProCredit-Anteilen gemeldet. Vorstand Dagrosa, Christian stockte am 13.08.2026 das Investment in ProCredit-Aktien auf. Dagrosa, Christian erwarb 435 Aktien zu je 8,15 EUR. Die ProCredit-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 8,09 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die ProCredit-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 8,10 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 100 ProCredit-Aktien umgesetzt. Aktuell ergibt sich für ProCredit eine Börsenbewertung in Höhe von 475,31 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 58.898.500 Papiere.

Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 13.08.2026 verzeichnet. ProCredit-Bibolli, Eriola Vorstand holte sich 706 Aktien für je 8,15 EUR ins Depot.

Redaktion finanzen.net