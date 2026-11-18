Wertpapiergeschäft

Die UmweltBank-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 16.11.2026 bei UmweltBank verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 17.11.2026. von Blücher, Dietmar, Vorstand, kaufte am 16.11.2026 UmweltBank-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 3.977 Aktien zum Preis von jeweils 3,61 EUR den Besitzer. Das Papier von UmweltBank gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 3,54 EUR abwärts.

Die UmweltBank-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,30 Prozent auf 3,48 EUR. Insgesamt ist UmweltBank aktuell 148,20 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 41.396.700 Wertpapiere.

von Blücher, Dietmar hatte bereits am 12.11.2026 ein Eigengeschäft abgeschlossen. Die Führungskraft kaufte damals 5.900 UmweltBank-Aktien zu jeweils 3,55 EUR.

Redaktion Finanzen.net