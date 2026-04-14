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BASF-Aktie unter Druck: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus

17.04.26 16:30 Uhr
BASF-Aktie unter Druck: Ausbau in Nunhem geplant - Fokus auf resilientes Saatgut | finanzen.net

BASF modernisiert und erweitert seine Saatgutaufbereitung im niederländischen Nunhem. Geplant seien Millionen-Investitionen der Sparte BASF Agricultural Solutions.

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Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage solle damit die Lieferfähigkeit für Gemüsesaatgut gestärkt werden.

In diesem Geschäft würden rund 1.200 Saatgutsorten in 20 verschiedenen Kulturen angeboten, darunter Tomaten, Zwiebeln und Karotten, die speziell gezüchtet wurden, um Trockenheit, Hitze und steigendem Krankheitsdruck, aber auch der begrenzten Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu begegnen. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal dieses Jahres geplant und die Fertigstellung bis Ende 2028.

Saatgut aus dem globalen Liefernetzwerk von BASF werde in den Anlagen von Nunhem gereinigt, aufbereitet, geprüft und für den Versand vorbereitet, bevor es an Kunden in aller Welt ausgeliefert wird. Durch den Umbau werde die Gesamtfläche der Anlagen von derzeit rund 20.000 Quadratmetern um rund 6.000 Quadratmeter erweitert. Nach Fertigstellung würden die Anlagen energieeffizienter, vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen und damit deutlich emissionsärmer betrieben, hieß es.

Im XETRA-Handel notiert die BASF-Aktie zeitweise 1,98 Prozent tiefer bei 52,35 Euro.

/csc/DP/stw

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

Bildquellen: BASF SE

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