Nebius-Aktie stürzt trotz Gewinnsprung ab – Milliardenfrage belastet

Investitionen im Fokus

12.11.26 14:24 Uhr

Nebius baut sein KI-Cloud-Geschäft mit enormem Tempo aus und steht dabei vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Anleger macht das skeptisch.

• Für 2026 prognostiziert Nebius einen Umsatz von 3 bis 3,4 Mrd. USD, für 2027 12 bis 13 Mrd. USD, mit dem Ziel, bis Ende 2027 den Break-even zu erreichen, wobei die hohen Investitionen den Finanzierungsdruck beeinflussen.

• Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte sind auf 7,3 Mrd. USD gestiegen, etwa das Siebenfache des Quartalsumsatzes, während die Kostenbasis langsamer wächst als der Umsatz.

• Nebius verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg auf 980,8 Mio. USD und erreicht beim bereinigten EBITDA die Gewinnzone, wobei die Investitionen den Umsatz deutlich übersteigen.

Nebius dreht beim bereinigten EBITDA ins Plus

Investitionen wachsen schneller als der Umsatz

Kundenvorauszahlungen stützen die Finanzierung des Ausbaus

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Nebius hat im dritten Quartal den Umsatz auf 980,8 Millionen US-Dollar gesteigert und beim bereinigten EBITDA die Gewinnzone erreicht. Die Aktie rutschte am Donnerstag vorbörslich an der NASDAQ dennoch um 14,99 Prozent auf 130,88 US-Dollar ins Minus, nachdem sie am Vortag noch rund 15 Prozent an Wert gewonnen hatte. Im Mittelpunkt stehen die Investitionen, die den Quartalsumsatz um ein Vielfaches übersteigen.

Nebius wächst und verdient operativ

Nebius erlöste im dritten Quartal 980,8 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit rund 907 Millionen US-Dollar gerechnet, die Erwartung wurde damit übertroffen. Der Umsatz allein erklärt den Kursrückgang also nicht, denn gegenüber dem Vorjahresquartal mit 146,1 Millionen US-Dollar erwirtschaftete das Unternehmen ein Plus von 571 Prozent.

Das bereinigte EBITDA lag bei 465,8 Millionen US-Dollar, nach einem Verlust von 5,2 Millionen ein Jahr zuvor. Der Nettoverlust aus fortgeführten Aktivitäten sank auf 37,5 Millionen US-Dollar nach 119,6 Millionen. Operativ arbeitet der KI-Cloud-Anbieter damit profitabel, unter dem Strich bleibt aber ein Minus. Für die Aktie zählt, ob dieses Profil den hohen Kapitalbedarf des Ausbaus trägt.

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Investitionen laufen dem Umsatz davon

Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte lagen bei 7,3 Milliarden US-Dollar, nach 955,5 Millionen im Vorjahresquartal. Das ist rund das Siebenfache des Quartalsumsatzes. Die operativen Kosten stiegen auf 930,4 Millionen US-Dollar, das sind 95 Prozent des Umsatzes. Ein Jahr zuvor hatte die Quote bei 189 Prozent gelegen. Die Kostenbasis wächst damit langsamer als der Umsatz, der Ausbau aber schneller als beides.

Der operative Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten lag im Quartal bei minus 273,0 Millionen US-Dollar. Die langfristige passive Rechnungsabgrenzung, also im Voraus gezahlte Erlöse, stieg zum 30. September 2026 auf 7,96 Milliarden US-Dollar, nach 1,30 Milliarden Ende 2025. Dem standen langfristige Schulden von 14,0 Milliarden und Zahlungsmittel von 7,4 Milliarden gegenüber. Die Vorauszahlungen mildern den Finanzierungsdruck, beseitigen ihn aber nicht, solange die Schulden die Liquidität übersteigen.

Ausblick verlangt Vervielfachung

Für 2026 stellt Nebius einen Umsatz von 3 bis 3,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Für 2027 nennt das Unternehmen 12 bis 13 Milliarden US-Dollar und erwartet bis Ende 2027 den Break-even auf Vorsteuerbasis. Die Spanne für 2027 verlangt damit mehr als das Dreifache der für 2026 in Aussicht gestellten Werte. Wachstum und Kosten müssen bis dahin so zusammenpassen, dass die hohen Investitionen verdient werden.

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Mit Blick auf die Kursentwicklung scheinen Anleger daran jedoch zumindest in Teilen zu zweifeln.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.