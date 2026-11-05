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Investitionen

Sony-Aktie im Aufwind: Erneute Prognoseanhebung dank Spiderman & PS5

Sony-Aktie im Aufwind: Erneute Prognoseanhebung dank Spiderman & PS5

Sony hat seinen Jahresausblick nach guten Geschäften mit Unterhaltungshits wie dem neuesten Spiderman-Film und dem Playstation-5-Spiel Marvel's Wolverine erneut angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sony Corp.
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Der Unterhaltungs- und Elektronikkonzern rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 mit einem operativen Ergebnis von 1,87 Billionen Yen (10,5 Mrd Euro).

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Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September stieg das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 45 Prozent auf gut 622 Milliarden Yen und übertraf damit deutlich die durchschnittliche Erwartung der Analysten.

Die Resultate zeigten, dass sich Sonys aggressive Investitionen in Inhalte im Geschäft mit Filmen, Musik und Spielen der letzten Jahre auszahlten, sagte Branchenexperte Hideki Yasuda von der Toyo Research and Advice Co.

Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 10 Prozent auf 3,43 Billionen Yen. Hier rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit 13 Billionen Yen, nachdem bisher ein Erlösniveau nur leicht über dem Vorjahreswert von 12,48 Billionen Yen im Plan gestanden hatte.

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Sony legte die aktuellen Resultate zum Börsenschluss in Tokio vor. Zuvor hatte der Aktienkurs am Donnerstag mit einem Plus von rund 7 Prozent seinen jüngsten Aufschwung fortgesetzt.

Die Sony-Aktie beendete den japanischen Handel 7,07 Prozent höher bei 4.211 Yen.

/mis/niw/zb

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, pcruciatti / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20.08.12 Sony neutral Citigroup Corp.
14.08.12 Sony neutral Citigroup Corp.
16.07.12 Sony hold Deutsche Bank AG
11.07.12 Sony neutral Citigroup Corp.
11.06.12 Sony equal-weight Morgan Stanley

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