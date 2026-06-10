Investitionsankündigung

Der südkoreanische Speicherhersteller SK hynix hat ein bemerkenswertes Signal der Zuversicht an die Märkte gesendet, das auch die Aktie antreibt.

• SK hynix will seine Wafer-Kapazität bis 2034 verdreifachen

• Zuvor bereits Verdopplung in den nächsten fünf Jahren angekündigt

• Konzern rechnet offenbar mit jahrelang stark steigender KI-Nachfrage



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Wie der Vorsitzende der SK hynix-Muttergesellschaft SK Group, Chey Tae-won, gegenüber "Nikkei Asia" erklärte, plane das Unternehmen, seine Wafer-Kapazität bis zum Jahr 2034 zu verdreifachen, um der starken Nachfrage nach seinen hochentwickelten Speicherchips gerecht zu werden.

Diese Nachricht sorgte an der Börse in Seoul umgehend für Aufmerksamkeit: Nachdem die Aktie von SK hynix im Donnerstagshandel zunächst Verluste erlitten hatte, drehte sie angesichts der Ankündigung ins Plus und gewann letztlich 2,59 Prozent auf 2.101.000 Won.

Die Aussage wird als Beleg dafür gewertet, dass SK hynix nicht nur von einem kurzen Nachfrageboom, sondern von einem langfristigen und strukturellen Wachstum der Nachfrage nach KI-Speichern ausgeht. Denn in einer Branche, die traditionell von starken Zyklen geprägt ist, stellen Investitionsentscheidungen mit einem Zeithorizont von nahezu zehn Jahren eine außergewöhnlich langfristige Wette dar.

SK hynix als ein Schlüsselakteur der KI-Revolution

SK hynix gehört heute zu den größten Gewinnern des weltweiten KI-Booms. Während in den vergangenen Jahren vor allem die Hersteller von Grafikprozessoren und KI-Beschleunigern im Mittelpunkt standen, hat sich zunehmend gezeigt, dass moderne KI-Systeme nicht nur enorme Rechenleistung, sondern auch gewaltige Mengen an Hochleistungsspeicher benötigen.

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Insbesondere beim sogenannten High Bandwidth Memory (HBM) hat sich SK hynix eine führende Position erarbeitet. Die Speicherchips des Unternehmens kommen in zahlreichen KI-Beschleunigern zum Einsatz und gelten als zentrale Komponente für die Leistungsfähigkeit moderner Rechenzentren. Die starke Nachfrage nach HBM führte in den vergangenen Quartalen bereits zu erheblichen Engpässen. "Reuters" berichtete bereits Anfang Juni, dass SK hynix davon ausgeht, die gesamte Wafer-Kapazität innerhalb der kommenden fünf Jahre zu verdoppeln. Die nun angekündigte Verdreifachung bis 2034 erweitert diesen Zeithorizont nochmals deutlich.

Eine Wette auf den KI-Superzyklus

In der Halbleiterindustrie werden neue Fertigungskapazitäten in der Regel nur dann aufgebaut, wenn Unternehmen von einer langfristig tragfähigen Nachfrage überzeugt sind. Die Planung, Finanzierung und Errichtung moderner Speicherfabriken nimmt oft viele Jahre in Anspruch und bindet Investitionen in Milliardenhöhe.

Vor diesem Hintergrund kann die Ankündigung von SK hynix als eine der deutlichsten Aussagen über die Zukunft des KI-Marktes interpretiert werden. Das Management signalisiert damit, dass der Bedarf an Hochleistungsspeichern in den kommenden Jahren weiter stark steigen dürfte. Gleichzeitig deutet die Strategie darauf hin, dass das Unternehmen auch langfristig mit Engpässen im Speichersegment rechnet.

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Bereits im Frühjahr hatte Chey Tae-won laut "Reuters" erklärt, dass sich die Branche auf anhaltende Knappheiten bei Wafern und anderen Produktionsressourcen einstellen müsse. Nach Einschätzung des Konzerns könnte die Nachfrage nach Speicherlösungen für künstliche Intelligenz noch bis zum Ende des Jahrzehnts schneller wachsen als die verfügbaren Produktionskapazitäten.

Konkurrenzkampf mit Samsung verschärft sich

Die Expansionspläne sind zugleich eine Kampfansage an die Konkurrenz. Insbesondere der südkoreanische Rivale Samsung Electronics versucht derzeit, seine Position im Markt für HBM-Speicher auszubauen. In mehreren Technologiegenerationen konnte SK hynix zuletzt jedoch einen Vorsprung aufbauen und sich als bevorzugter Lieferant wichtiger KI-Kunden etablieren.

Die geplante Verdreifachung der Wafer-Kapazität könnte diesen Vorsprung weiter festigen. Je schneller SK hynix neue Produktionskapazitäten schafft, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, auch künftig einen erheblichen Teil des Marktwachstums auf sich zu vereinen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net