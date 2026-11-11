E.ON-Aktie: Leichtes Gewinnplus, Investitionsziel bekräftigt

Investitionsbedarf

11.11.26 07:24 Uhr

Der Energiekonzern E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest. Zugleich konnte der Essener Versorger seinen Gewinn in den ersten neun Monaten leicht steigern.

Zwar sieht der DAX-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur vorgibt und die für E.ON maßgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung.

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In den ersten neun Monaten nahmen die Essener rund 5,2 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand und damit kaum mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte nahezu bei 5,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

/lew/stk

ESSEN (dpa-AFX)