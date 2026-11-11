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Investitionsbedarf

E.ON-Aktie verliert dennoch: Leichtes Gewinnplus, Investitionsziel bekräftigt

E.ON-Aktie verliert dennoch: Leichtes Gewinnplus, Investitionsziel bekräftigt

Der Energiekonzern E.ON hält an seinen Investitionsplänen fest. Zugleich konnte der Essener Versorger seinen Gewinn in den ersten neun Monaten leicht steigern.

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Zwar sieht der DAX-Konzern "einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur", wie Finanzchefin Nadia Jakobi am Mittwoch laut Mitteilung in Essen sagte. Es brauche "aber auch langfristig verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, die im internationalen Vergleich angemessen sind". Hintergrund sind die in einigen Aspekten weiterhin noch nicht geklärten Bedingungen, die die Bundesnetzagentur vorgibt und die für a href="/aktien/eon-aktie">E.ON maßgeblich sind - etwa mit Blick auf die Verzinsung. Die Aktie war vorbörslich kaum bewegt.

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Analysten hatten im Vorfeld gemutmaßt, dass E.ON seine Investitionspläne nach oben schrauben könnte. Die Mehrzahl der Verteilnetzbetreiber hatte zuletzt nämlich Netzausbaupläne veröffentlicht, die darauf schließen ließen, dass höhere Investitionen nötig sind, um den erwarteten Strombedarf und die -erzeugung zu decken.

Rund 80 Prozent der von E.ON geplanten Investitionen entfallen auf das Netzgeschäft, welches eine wichtige Rolle beim Energie-Umbau Deutschlands hin zur Klimaneutralität spielt. So speisen fast alle Wind- und Solaranlagen ihren Strom in das Verteilnetz ein. Um das erklärte Ziel einer emissionsfreien Stromerzeugung in Deutschland 2035 zu erreichen, braucht es deshalb hohe Investitionen, unter anderem in Neuanschlüsse und die Modernisierung.

In den ersten neun Monaten nahmen die Essener rund 5,2 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand und damit kaum mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte nahezu bei 7,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um 4 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro.

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2026 will E.ON unverändert 8,7 Milliarden Euro investieren. Für die Jahre 2026 bis 2030 sind rund 48 Milliarden Euro Investitionen das Ziel.

Die E.ON-Aktie zeigt sich vorbörslich via Tradegate zeitweise 0,47 Prozent schwächer bei 19,26 Euro.

/lew/stk

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.11.26 EON SE Outperform Bernstein Research
09.11.26 EON SE Equal-weight Morgan Stanley
05.11.26 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.

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