Investitionsdilemma bei grossen Tech-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen: Investitionen in Metaverse-Strategien gehen zurück

Das Metaverse bleibt in der Unternehmenswelt weiterhin ein Thema, auch wenn der erste Hype längst verflogen ist. Grosse Unternehmen wie Meta, die hohe Summen in das Metaverse gesteckt haben, warten nach wie vor darauf, dass sich diese Investition auszahlt. Auch Führungskräfte aus den Bereichen Tech, Medien und Telekommunikation zeigen sich in einer Umfrage aktuell skeptisch, sehen aber ein Potenzial des Metaverse in einigen Jahren.