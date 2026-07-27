DAX 25.496 +0,5%ESt50 6.304 +0,4%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,35 -0,3%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.766 -0,5%Euro 1,1371 -0,0%Öl 85,1 -3,7%Gold 4.044 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investitionsentscheidung

Eni und TotalEnergies zünden nächste Gas-Offensive vor Zypern - Aktien tiefer

Eni und TotalEnergies zünden nächste Gas-Offensive vor Zypern - Aktien tiefer

Die Energiekonzerne Eni aus Italien und TotalEnergies aus Frankreich wollen angesichts der Spannungen im Nahen Osten gemeinsam ein Gasfeld vor Zypern erschließen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eni S.p.A.
22.14 EUR -0.30 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TotalEnergies
74.20 EUR -0.59 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Beide Partner Eni und TotalEnergiesteilten am Dienstag mit, für das Tiefsee-Offshore-Projekt im Cronos-Feld sei die endgültige Investitionsentscheidung gefallen. Das erste Gas soll 2028 gefördert werden. Es ist in erster Linie für Europa bestimmt. Der Kontinent musste in den vergangenen Jahren nach alternativen Lieferquellen suchen, nachdem er sich wegen des Krieges von Russland gegen die Ukraine von russischem Gas abgewandt hatte. Der Konflikt im Nahen Osten, der zur Schließung der Straße von Hormus führte, hat erneut die Abhängigkeit von importierter Energie verdeutlicht.

Werbung

Das Feld verfügt ursprünglich über mehr als 3 Billionen Kubikfuß Gas, wobei die Produktion voraussichtlich ein Plateau von 500 Millionen Standardkubikfuß pro Tag erreichen wird.

Das Gas soll nach Ägypten transportiert und dort in der LNG-Anlage in Damietta an der Mittelmeerküste verflüssigt werden.

Die Eni-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 22,29 Euro, während TotalEnergies-Titel an der EURONEXT Paris 0,27 Prozent auf 74,18 Euro abgeben.

DOW JONES

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle TotalEnergies Aktie News

Werbung

TotalEnergies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TotalEnergies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
23.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets