Diese Aktien bringen die höchste Rendite

Platz 11: Das Ranking

Die Rendite einer Aktie ist ein enorm wichtiger Indikator für deren Erfolg und daher für Anleger ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl der Kapitalanlage. Die Boston Consulting Group (BCG) hat Unternehmen weltweit auf Basis der Aktienrendite untersucht und in ihrem "The 2023 Value Creators Report" zusammengefasst. Die Daten spiegeln die durchschnittliche jährliche Aktienrendite über fünf Jahre von 2018 bis 2022 wider. Die zehn Aktien mit der höchsten Rendite werden im Ranking vorgestellt. Stand ist der 31. Dezember 2022.

Quelle: Boston Consulting Group, Bild: Christian Zachariasen/Getty Images