Investment-Note für Porsche-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Rating im Fokus

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Porsche-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie aus mehreren Gründen mit einem gedämpften Start in das Jahr. Der Rückgang der Luxusnachfrage in China sowie regulatorische Auswirkungen in den USA dürften sich auf die Volumina des Sportwagenbauers ausgewirkt haben. Er geht davon aus, dass die Marge im ersten Quartal unter der Jahreszielspanne liegen wird.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Porsche-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:33 Uhr um 2,7 Prozent auf 90,60 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 10,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.994 Porsche-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 13,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche am 26.04.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



