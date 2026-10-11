Investment Oeresund stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Investment Oeresund veröffentlichte am 09.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 5,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investment Oeresund -6,790 SEK je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 33,6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Investment Oeresund 29,9 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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