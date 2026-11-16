Investment Precision Castings: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Investment Precision Castings hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 580,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 450,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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