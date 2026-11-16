Investment Precision Castings: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Auf der Umsatzseite standen 580,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 450,2 Millionen INR umgesetzt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 INR je Aktie generiert.

Investment Precision Castings hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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