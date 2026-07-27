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Investment

Roche-Aktie: Genentech baut US-Produktionskapazitäten in Oregon aus

Roche-Aktie: Genentech baut US-Produktionskapazitäten in Oregon aus

Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.00 EUR 13.95 EUR 3.66 %
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Wie die Roche-Tochter mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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