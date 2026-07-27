Roche-Aktie: Genentech baut US-Produktionskapazitäten in Oregon aus
Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus.
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Wie die Roche-Tochter mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.
Von Aimee Look
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG