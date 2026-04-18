Investment Spiltan Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Investment Spiltan Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,1 Millionen SEK im Vergleich zu 100,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,97 SEK gegenüber 7,57 SEK im Vorjahresquartal.

Investment Spiltan Registered hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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