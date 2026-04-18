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Investment Spiltan Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Investment AB Spiltan Registered Shs
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Investment Spiltan Registered hat am 10.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,97 SEK gegenüber 7,57 SEK im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Investment Spiltan Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,1 Millionen SEK im Vergleich zu 100,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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