Investor Active Ownership Capital steigt bei Hellofresh ein

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Investor Active Ownership Capital ist beim Kochboxenversender HelloFresh eingestiegen. Derzeit hält er rund 4,7 Prozent der Anteile, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDax-Konzerns (MDAX) vom Mittwochabend hervorgeht. Über bestimmte Instrumente hält Active Ownership Capital weitere knapp zwei Prozent und kommt damit auf insgesamt fast 6,7 Prozent.

"Hellofresh befindet sich in einer herausfordernden Phase und ist mit einem schrumpfenden Kerngeschäft konfrontiert, hat aber ein attraktives Geschäftsmodell", kommentierte Active Ownership Capital den Schritt. Man habe "volles Vertrauen" in Konzernchef Dominik Richter.

In der Vergangenheit hatte Active Ownership Capital bereits beim Arzneimittelhersteller Stada für Unruhe gesorgt. So forderte der Investor 2016 einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und wollte vier weitere Posten in dem Gremium neu besetzen.

Der Kochboxenversender versucht derzeit, das Vertrauen von Investoren und Analysten zurückzugewinnen. Im Frühjahr hatte das Management um Richter Anleger mit einer Gewinnwarnung und gestrichenen Mittelfristzielen verschreckt. Zuletzt ging es wieder bergauf - im zweiten Quartal schlug sich Hellofresh besser als gedacht. Dabei baut der Vorstand stark darauf, dass das neue Segment rund um Fertiggerichte erfolgreich wird.