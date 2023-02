Investor fordert von Brenntag Abspaltung der Spezialchemie - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag ist von einem aktivistischen Investor zur Abspaltung seines Spezialchemie-Geschäftes aufgefordert worden. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf ein Schreiben von Engine Capital an den Aufsichtsrat, der Investor mit Sitz in New York halte 1 Prozent an Brenntag und fordere zudem ein Aktienrückkaufprogramm und die Aufnahme eines Vertreters in den Aufsichtsrat.

In dem Schreiben heiße es, der Konzern müsse sich von der Sparte Brenntag Specialties trennen, um sein "volles Potenzial" auszuschöpfen. Die Aufteilung der Gruppe könnte den Unternehmenswert deutlich steigern. Wenn Brenntag den Empfehlungen folge, könne die Aktie ihren Wert bis Ende 2024 auf 140 Euro etwa verdoppeln. Am Dienstagvormittag notiert Brenntag bei 71,26 Euro 2 Prozent im Plus.

Der DAX-Konzern bestätigte den Eingang eines Briefes von Engine Capital, äußerte sich aber nicht zu den genannten Forderungen. "Wir schätzen den konstruktiven Dialog mit allen unseren Aktionären", teilte Brenntag per Email mit. Der Konzern verfolge "entschlossen das Ziel, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen", und setze seine im November vorgestellte Wachstumsstrategie "konsequent um, um mit Brenntag Specialties und Brenntag Essentials jeweils ein höheres Wachstum als der Markt zu erzielen."

February 14, 2023 05:28 ET (10:28 GMT)