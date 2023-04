Investor Jeffrey Gundlach prophezeit den Beginn einer US-Rezession in wenigen Monaten

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Snapchat schaltet KI-Chatbot kostenlos frei. Gewerkschaften kündigen Warnstreik in Energiebranche an. Wirtschaft entwickelt sich laut US-Notenbank relativ stabil. L`Oréal vermeldet optimistischen Ausblick dank Umsatzplus HSBC-Aktionäre zu Votum gegen Abspaltung von Asien-Geschäft aufgerufen. KION hebt Jahresprognose an. Glencore stellt besseres Angebot für Teck in Aussicht. Morgan Stanley mit rückläufigem Quartalsergebnis.