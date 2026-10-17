Investor Registered A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Investor Registered A hat sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,89 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Investor Registered A 19,53 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 73,59 Prozent auf 19,90 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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