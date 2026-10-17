Investor Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Investor Registered B hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,89 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,53 SEK je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Investor Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 73,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,90 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 75,36 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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