Investor Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

18.07.26 06:35 Uhr

Investor Un veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Investor Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Investor Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net