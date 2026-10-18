Investor Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Investor Un äußerte sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 73,96 Prozent auf 2,06 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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