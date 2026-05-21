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Stellantis-Aktie gesucht: Citroën holt Ente als E-Auto zurück

22.05.26 11:20 Uhr
Stellantis-Aktie gesucht: Citroën legt Ente als E-Auto neu auf | finanzen.net

Die Automarke Citroën holt die legendäre Ente als Elektro-Kleinwagen zurück.

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Stellantis
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Erste Details wurden auf einer Investorenkonferenz des Mutterkonzerns Stellantis in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan bekanntgegeben. Danach soll das Modell 2CV den geplanten neuen EU-Vorgaben für kostengünstige E-Fahrzeuge entsprechen und zu Preisen unterhalb von 15.000 Euro starten.

Das neue Auto verkörpere zentrale Eigenschaften, die den 2CV einzigartig machten, verspricht die Marke: "Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, hohe Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit." Weitere Details sollen auf dem Pariser Autosalon im Oktober folgen.

Stellantis hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein neuartiges E-Car für zwei Marken des Konzerns ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel zu fertigen. Für die Entwicklung soll mit externen Partnern zusammengearbeitet werden. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind.

Die Original-Ente mit der Modellbezeichnung 2CV war 1948 vorgestellt worden. Das robuste Einfach-Auto mit eigenständigen technischen Details begeisterte Generationen und wurde bis 1990 gebaut.

An der Euronext Mailand steigt die Stellantis-Aktie zeitweise um 1,681 Prozent auf 6,413 Euro.

/ceb/DP/men

RÜSSELSHEIM/POISSY (dpa-AFX)

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

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