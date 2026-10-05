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Investorentag

Aktie freundlich: Deutsche Telekom steckt sich KI-Ziele - Umsatz und Einsparungen bis 2030

Aktie freundlich: Deutsche Telekom steckt sich KI-Ziele - Umsatz und Einsparungen bis 2030

Die Deutsche Telekom will durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) "Wachstum, Effizienz und Qualität" steigern und setzt sich bis 2030 konkrete Ziele dafür.

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Aktien
Deutsche Telekom AG
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Der Konzern bestätigte am Rande eines Investorentags seine Ziele für das Gesamtjahr sowie die mittelfristigen Ziele. Für 2026 erwartet der Konzern außerhalb der USA rund 250 Millionen Euro KI-bezogenen Umsatz mit Unternehmen, wie er mitteilte. Bis 2030 will die Deutsche Telekom diesen Wert auf rund 800 Millionen Euro steigern.

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Auch im Privatkundengeschäft sollen neue KI-Dienste zum Wachstum beitragen. Gleichzeitig sollen im selben Zeitraum bis 2030 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden Euro bei den indirekten Kosten durch KI und Automatisierung gegenüber 2023 erreicht werden. Durch KI sollen unter anderem die Auslastungen im Mobilfunknetz früher erkannt und Beschäftigte im Kundenservice unterstützt werden.

"KI verändert die Telekom von Grund auf. Sie macht unsere Netze noch besser und intelligenter, unseren Service persönlicher und eröffnet neue Geschäftsmodelle, vom KI-Assistenten im Telefonat bis zur souveränen Infrastruktur für Europas Industrie", sagte CEO Tim Höttges.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent höher bei 26,62 Euro.

DJG/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Deutsche Telekom

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01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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