INVO Fertility hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei INVO Fertility ein EPS von -123,200 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat INVO Fertility 2,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net