INVO Fertility: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei INVO Fertility ein EPS von -1503,600 USD in den Büchern gestanden.

INVO Fertility hat am 22.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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