Inzwischen mehr als 10 000 Coronavirus-Infektionen in Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen in Polen hat die Marke von 10 000 überschritten. Es gebe inzwischen insgesamt 10 034 Nachweise, gab das Gesundheitsministerium in Warschau am Mittwoch bekannt. 404 Todesfälle seien erfasst. Den Angaben zufolge werden derzeit gut 3500 Patienten mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Der erste nachgewiesene Coronavirus-Fall war in Polen am 4. März aufgetreten. Eine Woche später hatte die Regierung umfassende Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung angeordnet./dhe/DP/mis