MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister IONOS bekommt im Frühjahr 2027 einen neuen Chef. Das aktuelle Vorstandsmitglied des Softwarekonzerns SAP (SAP SE), Thomas Saueressig, starte zum 1. April 2027 als neuer Vorstandsvorsitzender, teilte Ionos am Dienstag mit. Der aktuelle Chef der United-Internet-(United Internet)Tochter, Achim Weiß, werde sein Amt zum 31. März niederlegen.

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Saueressig ist den Angaben zufolge seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP und verantwortet dort als Chief Customer Officer die Kundenbeziehungen. Achim Weiß sitzt seit 2017 im Ionos-Vorstand und führt das Unternehmen seit 2018. Er soll in den Aufsichtsrat der Ionos Group SE wechseln./mis/stk