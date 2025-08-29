IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Kurs der IonQ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 42,63 USD ab.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 42,63 USD. Bei 40,25 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,00 USD. Bisher wurden via New York 394.205 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,27 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 84,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 lud IonQ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,18 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 17.11.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD je IonQ-Aktie.

