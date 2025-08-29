DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.098 -1,0%Nas21.172 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,12 +1,4%Gold3.531 +1,6%
Aktienkurs aktuell

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Verlusten

02.09.25 20:24 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Verlusten

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 41,98 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
42,39 USD -0,35 USD -0,82%
Charts|News|Analysen

Die IonQ-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 41,98 USD abwärts. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 40,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.000.277 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 54,68 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 30,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 6,55 USD. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 540,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

IonQ gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 20,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,38 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2028 -1,932 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

