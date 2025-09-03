IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagnachmittag in Grün

IonQ im Fokus

Die Aktie von IonQ zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 41,66 USD.

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 41,66 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 42,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.120 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 54,68 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 23,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 84,28 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,69 Mio. USD im Vergleich zu 11,38 Mio. USD im Vorjahresquartal.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,932 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO