IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

04.09.25 20:25 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von IonQ. Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ Inc Registered Shs
42,06 USD 1,09 USD 2,66%
Charts|News|Analysen

Das Papier von IonQ legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 41,69 USD. Bei 43,03 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.415.672 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 31,17 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 6,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 84,29 Prozent wieder erreichen.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2025 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2028 -1,932 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

